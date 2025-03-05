Події

10:18 05.03.2025

За ніч збито 115 російських БПЛА

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За ніч збито 115 російських БПЛА
Фото: НГУ

Повітряні сили ЗСУ за ніч збили 115 ворожих БпЛА, ще 55 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей.

"У ніч на 5 березня 2025 року (із 19.30 4 березня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл., однією зенітною керованою ракетою С-300 із Курської обл. та 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда — Крим", - йдеться у повідомленні в середу.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. 55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - зазначається в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили

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