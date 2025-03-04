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20:06 04.03.2025

В Силах оборони створено систему аналізу бойового досвіду - Міноборони

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В Силах оборони створено систему аналізу бойового досвіду - Міноборони

В Силах оборони створено систему аналізу бойового досвіду - портал ВВД (Вивчення та впровадження досвіду), що дає змогу адаптувати тактику, навчальні програми та модернізувати озброєння відповідно до викликів війни, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Для оперативного впровадження позитивних змін у військах в Україні створений і вже діє механізм збору та аналізу реального бойового досвіду. Система, що отримала назву портал ВВД (Вивчення та впровадження досвіду), дає змогу адаптувати тактику, навчальні програми та модернізувати озброєння відповідно до нових викликів війни", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у вівторок.

Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін на конференції "Lessons Learned у динамічному оборонному середовищі – 2025: як бойовий досвід змінює підхід до війни" розказав про цю систему, наголосивши, що головна перевага сучасної армії полягає не лише у озброєнні, а й у здатності швидко навчатися та впроваджувати нові підходи до ведення війни.

"Ми вже створили ефективний механізм збору бойового досвіду та його застосування у військах, що дозволяє нам швидко адаптуватися до нових загроз та розробляти передові тактики ведення бою. Тепер важливо не лише продовжувати цей процес, а й розширювати його можливості", – додав він.

Конференцію організовано ГО "Центр передового досвіду "Боривітер" спільно з Міноборони та Генеральним штабом ЗСУ.

Теги: #зсу #бойовий #аналіз

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