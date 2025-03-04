Глава МЗС: Зеленський підтверджує готовність України підписати угоду про корисні копалини і безпеку

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Президент Володимир Зеленський підтверджує подяку України за підтримку США та готовність підписати угоду про корисні копалини і безпеку, зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Президент Володимир Зеленський чітко викладає свої думки. Підтверджує прихильність України до миру і намічає перші кроки для його досягнення; підтверджує подяку України за підтримку США; підтверджує готовність підписати угоду про корисні копалини та безпеку. Сильні слова сильного лідера", - написав він в соцмережі Х у вівторок.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про мінерали і безпеку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.