Події

18:06 04.03.2025

Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа

2 хв читати
Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа

Президент України Володимир Зеленсий заявив про готовність працювати "під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".

"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Зеленський також заявив про готовність "працювати швидко, щоб закінчити війну".

За його словами, першими етапами в цьому "можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме".

"Потім, - додав Зеленський, ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду".

"Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні «джавеліни». Ми вдячні за це", - наголосив Зеленський.

"Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", - висловив сподівання президент України.

"Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", - наголосив він.

Теги: #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 04.03.2025
США продовжують надавати Україні розвіддані – ЗМІ

США продовжують надавати Україні розвіддані – ЗМІ

17:02 04.03.2025
Трамп представить у Конгресі план мирного врегулювання в Україні – ЗМІ

Трамп представить у Конгресі план мирного врегулювання в Україні – ЗМІ

16:53 04.03.2025
Рейтинг Зеленського в Україні 44%, Залужного 21%, Порошенко 10% - EuropeElects

Рейтинг Зеленського в Україні 44%, Залужного 21%, Порошенко 10% - EuropeElects

16:36 04.03.2025
Трамп пригрозив навчальним закладам припиненням фінансування за студентські протести

Трамп пригрозив навчальним закладам припиненням фінансування за студентські протести

16:07 04.03.2025
Експрем'єри Яценюк, Ебботт, Більдт та Рийвас виступили із терміновим зверненням до Трампа

Експрем'єри Яценюк, Ебботт, Більдт та Рийвас виступили із терміновим зверненням до Трампа

09:04 04.03.2025
Зеленський зрештою погодиться на перемовини, переконаний Венс

Зеленський зрештою погодиться на перемовини, переконаний Венс

22:45 03.03.2025
Зеленський: для наближення миру і десятиліть спокою Україні, Європі та США потрібно діяти в конструктиві

Зеленський: для наближення миру і десятиліть спокою Україні, Європі та США потрібно діяти в конструктиві

22:34 03.03.2025
Зеленський: відсутність гарантій безпеки 11 років тому дала змогу РФ почати з окупації Криму і війни на Донеччині

Зеленський: відсутність гарантій безпеки 11 років тому дала змогу РФ почати з окупації Криму і війни на Донеччині

20:39 03.03.2025
Зеленський проінформував лідерів країн Балтії про вчорашній саміт

Зеленський проінформував лідерів країн Балтії про вчорашній саміт

20:01 03.03.2025
Україна розраховує на підтримку США на шляху до миру

Україна розраховує на підтримку США на шляху до миру

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали удару по командному пункту російських окупантів в Донецькій області – Генштаб

Міністр оборони Данії про заморозку допомоги США Україні: ситуація дуже серйозна, Європа має робити набагато більше і швидше

Сили оборони завдали удару по низці нафтогазових об'єктів РФ – Генштаб ЗСУ

Україна у 2025р буде спроможна на 100% забезпечити потреби в артилерії власним виробництвом – прем’єр

Україна підтверджує готовність підписати угоду щодо мінералів з США і просить про гарантії безпеки – прем’єр

ОСТАННЄ

Вчительська доплата 1 тис. грн є обов'язковою, інші надбавки не мають зменшуватися - Міносвіти

США офіційно визнали хуситів терористичною організацією

Ірландія надасть Україні пакет допомоги на EUR100 млн - ЗМІ

ЗСУ завдали удару по командному пункту російських окупантів в Донецькій області – Генштаб

Кабмін перенаправив 150 млн грн від Мінекономіки до Міннац'єдності

МЗС Бельгії: призупинка США допомоги Україні вимагає від ЄС швидко збільшити витрати на оборону, щоб продовжувати підтримувати Україну

Прем'єр Франції: Париж і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, щоб компенсувати американську допомогу Україні

Франція звинуватила російський винищувач Су-35 у небезпечних маневрах поблизу її безпілотника Reaper

СБУ затримала групу підпалювачів, які на замовлення ворога нищили військові авто на Дніпропетровщині

Застава в 2 млн грн з носінням електронного браслету застосована до ексначальника військ зв'язку ЗСУ, підозрюваного в розкраданні коштів на системі "ДЗВІН" - САП

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА