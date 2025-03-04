Події

14:26 04.03.2025

Ситуація на окупованій вже 3 роки ЗАЕС залишається критично складною – Галущенко

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Ситуація на окупованій вже 3 роки ЗАЕС залишається критично складною – Галущенко

Ситуація на Запорізькій АЕС, що залишається окупованою уже три роки, є критично складною і доки РФ продовжує утримувати станцію, світ перебуває на межі ядерної, радіаційної та екологічної катастрофи.

Про це написав міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook з нагоди третьої річниці окупації станції 4 березня у вівторок.

"Ворог продовжує мілітаризацію ЗАЕС та прилеглих окупованих територій, блокує доступ українського персоналу на майданчик станції. Через некомпетентні дії окупантів триває деградація обладнання та систем безпеки станції", - зазначив він.

Крім того, спливає термін перебування ядерного палива в реакторах. Окрім того, ЗАЕС через постійні обстріли періодично залишається буквально на одній лінії живлення, що загрожує ядерним інцидентом, оскільки створює небезпеку для охолодження ядерних реакторів.

Ефективність місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на станції при цьому суттєво знижено, оскільки РФ продовжує обмежувати спілкування експертів агентства з персоналом станції та блокувати доступ до деяких зон і приміщень ЗАЕС.

Як нагадав Галущенко, з моменту захоплення ЗАЕС російськими військами, станція зазнала значних пошкоджень та пережила не одну пожежу.

"Далі була свідома мілітаризація атомної станції ворогом. Попри те, що це ядерний об'єкт із суворим безпековим режимом, російські окупанти розміщували на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, обстрілюючи з її території сусідні міста", - написав він.

За словами міністра, далі слідувало викрадення і залякування персоналу, руйнування Каховської ГЕС та водосховища, безліч провокацій і блекаутів на самому ядерному об’єкті. При цьому були порушені і продовжують порушуватися усі правила ядерної та радіаційної безпеки.

"Світ разом з нами, з Україною, має спрямувати всі зусилля на припинення росією ядерного шантажу – демілітаризацію і деокупацію ЗАЕС, повернення станції під повний контроль України та відновлення її безпечної роботи", - наголосив Галущенко.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, розташованих на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.

Теги: #запорізька_аес #галущенко #міненерго

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