Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинув поліцейський, постраждав його колега і 5 цивільних

Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинув працівник поліції, ще один поліцейський та п'ятеро цивільних постраждали, інформує Національна поліція України.

"Херсонщина. Внаслідок російських обстрілів загинув поліцейський, його колега отримав поранення, постраждали п’ятеро цивільних громадян", - йдеться в повідомленні Нацполіції в Телеграм-каналі у вівторок.

Окупаційні війська обстріляли Херсонський та Бериславський райони з артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА. "Російські удари спричинили пошкодження 17 об’єктів: багатоквартирного й дев’яти приватних будинків, дитячого садочка, поштового відділення та п’яти автомобілів", - уточнюють в поліції.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, противник завдав чотири удари КАБами. "В результаті обстрілу біля блокпоста загинув працівник поліції, ще один правоохоронець отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й закриту травму грудної клітки", - наголошують в Нацполіції.