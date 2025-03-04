Понад тисячу людей евакуювали через природну пожежу в Японії

Природна пожежа, що вирує вже майже тиждень в японській префектурі Івате, охопила територію приблизно 2,6 тис. га і призвела до евакуації понад 1,2 тис. осіб, повідомляє у вівторок телеканал NHK.

Пожежа, яка стала найбільшою в Японії з 1980-х років, уже знищила приблизно 8% населеного пункту Офунато, в якому проживає приблизно 35 тис. осіб.

Полум'я знищило або пошкодило близько сотні будинків і призвело до евакуації понад 1,2 тис. осіб до 12 притулків. Минулого тижня в Офунато було виявлено одного загиблого, проте влада ще не встановила, чи стала саме пожежа причиною його загибелі.

Близько 2 тис. пожежників і військових борються з полум'ям на землі та в повітрі. У гасінні вогню допомагають вертольоти Сил самооборони Японії.

У вівторок у цьому районі опади не очікуються, проте близько опівночі та в ранні години середи метеорологи пророкують сніг, що може допомогти в боротьбі з полум'ям.