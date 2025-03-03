Садовий: Львів стане новим великим транспортним хабом Європи

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що на зустрічі із міністром авіації, мореплавства та безпеки Великої Британії Майком Кейном (Mike Kane) була підтверджена готовність підтримки розвитку транспортної інфраструктури України, зокрема – створення автомобільного та залізничного вузла у Львові.

"Наша спільна мета – розробити якісний проєкт, який інтегрує та зробить доступнішими наше місто й Україну для Європи. Fingers crossed", - дописав мер у Телеграмі у понеділок.

Садовий зазначив, що до роботи над проєктом долучилися три провідні компанії з досвідом реалізації масштабних інфраструктурних проєктів – Gleeds, BDP, PwC. Були досягнуті домовленості що до підготовки впродовж наступних трьох місяців переліку пріоритетних проєктів для залучення фінансування.