Події

20:12 03.03.2025

Садовий: Львів стане новим великим транспортним хабом Європи

1 хв читати
Садовий: Львів стане новим великим транспортним хабом Європи

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що на зустрічі із міністром авіації, мореплавства та безпеки Великої Британії Майком Кейном (Mike Kane) була підтверджена готовність підтримки розвитку транспортної інфраструктури України, зокрема – створення автомобільного та залізничного вузла у Львові.

"Наша спільна мета – розробити якісний проєкт, який інтегрує та зробить доступнішими наше місто й Україну для Європи. Fingers crossed", - дописав мер у Телеграмі у понеділок.

Садовий зазначив, що до роботи над проєктом долучилися три провідні компанії з досвідом реалізації масштабних інфраструктурних проєктів – Gleeds, BDP, PwC. Були досягнуті домовленості що до підготовки впродовж наступних трьох місяців переліку пріоритетних проєктів для залучення фінансування.

 

 

Теги: #львів #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 24.02.2025
Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба

Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба

16:22 23.02.2025
У центрі Києва в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту

У центрі Києва в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту

09:57 19.02.2025
Верховний суд залишив під захистом історичний ареал Львова

Верховний суд залишив під захистом історичний ареал Львова

22:44 18.02.2025
Уже є перші пропозиції щодо відновлення руху транспорту під час тривог - КМВА

Уже є перші пропозиції щодо відновлення руху транспорту під час тривог - КМВА

11:45 17.02.2025
У школах Львова поки що не планують вводити карантин

У школах Львова поки що не планують вводити карантин

06:51 12.02.2025
Транспорт у Києві під час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання не зупинятиметься – КМДА

Транспорт у Києві під час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання не зупинятиметься – КМДА

20:53 09.02.2025
У Львові невідомі пошкодили табличку з назвою вул. імені Фаріон

У Львові невідомі пошкодили табличку з назвою вул. імені Фаріон

12:26 02.02.2025
У Львові внаслідок вибуху в готелі поранено чоловіка – поліція

У Львові внаслідок вибуху в готелі поранено чоловіка – поліція

13:34 01.02.2025
СБУ затримала 22-річну мешканку Львова за підозрою у підготовці масштабного теракту в центрі Києва

СБУ затримала 22-річну мешканку Львова за підозрою у підготовці масштабного теракту в центрі Києва

11:26 31.01.2025
Avalon відкрив продажі квартир у найвищому проєкті Львова

Avalon відкрив продажі квартир у найвищому проєкті Львова

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Україна або заробляє на надрах разом із партнерами, або їх окупують росіяни – голова ВАР

ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

Драпатий підтвердив загибель військових на полігоні під час шикування

ОСТАННЄ

Трамп проведе зустріч щодо наступних кроків для припинення війни в Україні, включно з можливим заморожуванням допомоги

Адміністрація Трампа може заблокувати поставки озброєнь до України на $30 млрд по програмі USAI – Defense Express

Гуманітарний комітет 5 березня розгляне першочергові кроки щодо унормування перетину кордону митцями та медійниками

Наразі немає потреби законодавчого врегулювання виїзду митців та медійників за кордон, достатньо буде змін в урядову постанову - Юрчишин

Росіяни атакували с. Омельник: загинув чоловік, його жінка поранена

Бажання Трампа миру в Україні є щирим – Стармер

Пропозиція Макрона по частковому перемир'ю мала б передбачати залученість партнерів України до гарантій по режиму припинення вогню - Климпуш-Цинцадзе

Лише українці мають право вирішувати, що для них є миром – секретар Ватикану з міжнародних справ

Запропоновані зміни щодо виїзду за кордон для митців та медійників зменшать ризик порушення правил закордонних поїздок - Мінкультури

Суд залишив під вартою нардепа Шевченка, підозрюваного у держзраді - ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА