Події

18:43 03.03.2025

Бажання Трампа миру в Україні є щирим – Стармер

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Бажання Трампа миру в Україні є щирим – Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи свій візит до США, заявив, що наміри президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні є щирими.

"Я вітаю позитивні дискусії, які ми мали щодо європейської безпеки, включаючи його (Трампа – ІФ-У) чітку підтримку статті 5 НАТО. Я вітаю досягнуте в нашому діалозі розуміння того, що наші дві країни працюватимуть разом над угодами безпеки для тривалого миру в Україні. Я також вітаю незмінну прихильність президента цьому миру, щирість якого ніхто в цьому Палаті не повинен сумніватися ні на секунду", - заявив Стармер під час виступу у парламенті, повідомляє ВВС.

Теги: #трамп #стармер

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