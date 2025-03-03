Бажання Трампа миру в Україні є щирим – Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи свій візит до США, заявив, що наміри президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні є щирими.

"Я вітаю позитивні дискусії, які ми мали щодо європейської безпеки, включаючи його (Трампа – ІФ-У) чітку підтримку статті 5 НАТО. Я вітаю досягнуте в нашому діалозі розуміння того, що наші дві країни працюватимуть разом над угодами безпеки для тривалого миру в Україні. Я також вітаю незмінну прихильність президента цьому миру, щирість якого ніхто в цьому Палаті не повинен сумніватися ні на секунду", - заявив Стармер під час виступу у парламенті, повідомляє ВВС.