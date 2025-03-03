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17:41 03.03.2025

Запропоновані зміни щодо виїзду за кордон для митців та медійників зменшать ризик порушення правил закордонних поїздок - Мінкультури

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Запропоновані зміни щодо виїзду за кордон для митців та медійників зменшать ризик порушення правил закордонних поїздок - Мінкультури

Міністерстві культури та стратегічних комунікацій розраховує, що запропоновані ними зміни до правил виїзду за кордон для митців та працівників медіа зменшать ризик порушення правил закордонних поїздок.

"3 березня у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій відбулася робоча зустріч заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрія Наджоса з народними депутатами України: головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенією Кравчук та заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Євгенієм Брагаром. Зустріч присвячена прискоренню відновлення процедури тимчасового виїзду митців та працівників медіа за кордон із робочою метою за листами-сприяння МКСК", - йдеться у повідомлені міністерства.

Відзначається, що Мінкультури активно працює над якнайскорішим врегулюванням правил виїзду для митців та працівників медіа, які є військовозобов’язаними, зокрема внесло пропозиції змін до про правила перетинання державного кордону, що зменшать ризик порушення правил закордонних поїздок, і сподівається, що питання буде врегульовано найближчим часом.

"Ярослав Юрчишин підкреслив готовність представників українського парламенту сприяти у вирішенні зазначеного питання та підкреслив важливість представлення МКСК нових правил для представників медіа та культурної спільноти, щоб разом переконувати усі дотичні інституції в потребі ухвалення своєчасних рішень", - йдеться у повідомлені.

У свою чергу Євгенія Кравчук повідомила, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 5 березня планує заслухати це питання у відкритому форматі.

На минулому тижні, Мінкультури заявило, що з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Держприкордослужби щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон, а радник міністра культури повідомив, що за 2024 рік з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння Мінкультури. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах підтвердили дані радника.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин з посиланням на Інститут масової інформації" заявив, що з 2022 року лише 9 представників медіа, які виїхали з країни законним шляхом, не повернулися в Україну.

В свою чергу, в ІМІ закликає Мінкультури до публічного обговорення зміні правил перетинання держкордону для медійників.

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

Теги: #виїзд #мінкультури #кордон

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