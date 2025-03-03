На час розслідування трагедії на полігоні на Дніпропетровщині від службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки та командира військової частини - Сирський

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

На час розслідування трагедії на полігоні Сухопутних військ Збройних сил України у Дніпропетровській області від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини, заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він назначив, що в середині дня, 1 березня, ворог атакував одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних сил України у Дніпропетровській області, внаслідок удару балістичної ракети "Іскандер-М" у касетному спорядженні є загиблі і поранені.

"З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України. На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини", - написав Сирський у Facebook.

Також він поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень ГК та ГШ ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Крім того, Сирський визначив їм уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених у інженерному відношенні спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також - як проведені інженерні роботи щодо їх обладнання.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України. Російський агресор дорого заплатить за скоєний злочин", - додав головком.