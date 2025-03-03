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14:51 03.03.2025

Ідея про перемирʼя потребує аналізу, але ключовими залишаються гарантії безпеки для України - Мережко

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Ідея про перемирʼя потребує аналізу, але ключовими залишаються гарантії безпеки для України - Мережко

Ідея про часткове перемирʼя потребує ретельного аналізу, але ключовим питанням залишаються гарантії безпеки для України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Щодо ідеї про часткове перемирʼя, то ця ідея заслуговує на увагу і ретельний аналіз з точки зору можливих наслідків. Водночас треба памʼятати негативний минулий досвід. В рамках реалізації Мінських домовленостей перемирʼя проголошувалося десятки, якщо не сотні разів, і кожного разу росія зухвало порушувала будь-яке перемирʼя. З огляду на це, продовжує залишатися ключове питання про адекватні і надійні гарантії безпеки для України", - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Голова комітету вважає саміт щодо України в Лондоні, що відбувся у неділю, безпрецедентною історичною подією в історії Європи.

"По суті, Європа намагається створити нову архітектуру європейської безпеки за участі України і автономно від США. Європа прокинулася і бере питання безпеки в свої руки. Хоча при цьому важливо не забувати про євроатлантичні відносини, необхідність їх посилення", - підкреслив Мережко.

Він також висловив надію на відновлення нормальних робочих відносин між президентами США і України.

"І це неодмінно станеться з огляду на необхідність продовження союзницьких та дружніх відносин між нашими країнами", - зауважив народний депутат.

 

Теги: #гарантії_безпеки #мережко

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