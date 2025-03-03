ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців, повідомила пресслужба ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці).

Раніше Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий підтвердив інформацію про загибель військовослужбовців на полігоні в тилу внаслідок ворожого удару і анонсував покарання усіх причетних до недотримання заходів безпеки.

За словами Драпатого, те, що сталося, є наслідком несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Він закликав генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ ЗСУ "позбутися формалізму, бюрократії та легковажності" і нести відповідальність за життя своїх побратимів в бою, і в тилу.

Раніше у відкритих джерелах з'явилася інформація, що 1 березня ворог завдав удару по полігону в Дніпропетровській області, що призвело до загибелі військовослужбовців 157 ОМБр, яких зібрали на шикування.

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що трагедія сталася за 100-130 км від лінії бойового зіткнення, а корегування удару вів російський розвідувальний дрон. "Його не збили, бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були — удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної… Ми платимо надто високу ціну за таку халатність", - написав він у Телеграм.