Події

10:54 03.03.2025

Драпатий підтвердив загибель військових на полігоні під час шикування

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Драпатий підтвердив загибель військових на полігоні під час шикування
Фото: https://www.facebook.com/MykhailoDrapatyi

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий підтвердив інформацію про загибель військовослужбовців на полігоні в тилу внаслідок ворожого удару і анонсував покарання усіх причетних до недотримання заходів безпеки.

"Трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо… тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", - написав Драпатий в Телеграм у понеділок.

Він прогнозує, що "правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії", але пообіцяв не допустити цього. "Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли відмазатися. Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їх безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні сил України", - додав командувач.

За словами Драпатого, те, що сталося, наслідком несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Він закликав генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ ЗСУ "позбутися формалізму, бюрократії та легковажності" і нести відповідальність за життя своїх побратимів в бою, і в тилу.

Раніше у відкритих джерелах з'явилася інформація, що 1 березня ворог завдав удару по полігону в Дніпропетровській області, що призвело до загибелі військовослужбовців 157 ОМБр, яких зібрали на шикування.

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що трагедія сталася за 100-130 км від лінії бойового зіткнення, а корегування удару вів російський розвідувальний дрон. "Його не збили, бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були — удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної… Ми платимо надто високу ціну за таку халатність", - написав він у Телеграм.

Народна депутатка Мар’яна Безугла також підтвердила цю інформацію. "Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шикування робляться щодня. Ніхто не покараний… Чого ви очікували? Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть із-за їхньої тупості і нездатності пристосуватися до нових реалій", - написала вона у Facebook.

 

Теги: #удар #загиблі #полігон #трагедія_на_полігоні

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