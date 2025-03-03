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11:42 03.03.2025

До суду передано справу ексміністра Міненерговугілля та його підлеглого, викритих на мільярдних зловживаннях з держмайном

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До суду передано справу ексміністра Міненерговугілля та його підлеглого, викритих на мільярдних зловживаннях з держмайном

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України та колишнього керівника одного з департаментів цього міністерства, зловживання службовим становищем яких призвело до втрат бюджету майже на 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів.

"Встановлено, що за вказівкою очільника міністерства його підлеглий керівник департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, на порушення постанови Кабінету міністрів посадовці штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в понеділок.

Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 млрд 488 млн грн.

У повідомленні ДБР не називається ім’я фігуранта. Однак, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про ексміністра Ігоря Насалика. Він обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Обвинувальний акт направлено до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося, ДБР у червні 2021 року провело масштабні обшуки в облгазах та Міністерстві енергетики через несплату 1,5 млрд грн за оренду державних мереж. У відомстві зазначили, що у 2017 році чиновники міністерства уклали з 37 приватними операторами договори, в яких передбачено безоплатне користування державним майном.

Відомство зазначило, що, згідно з постановою Кабінету міністрів №95 від 21 лютого 2017 року, якою було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем, до держбюджету має надходити 10% залишкової вартості майна, тоді як фактично облгази користувалися ними безкоштовно.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням ДБР суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Тоді ДБР повідомило колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості про підозру в недбалості, що призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн.

Теги: #ексміністр #суд #міненерго

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