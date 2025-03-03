Захисники України в ніч на 3 березня знищили 46 із 83 ворожих БПЛА

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог атакував у ніч на 3 березня 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів (райони пусків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.), повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

“Станом на 08.30 підтверджено збиття 46-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)”, - інформують ПС ЗСУ.

