Зеленський заявив що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство України в НАТО. Заява пролунала під час спілкування з британськими журналістами по завершенні саміту в Лондоні в неділю.

"А що стосується піти з посади, якщо мене міняти… це буде непросто. Тобто мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Тобто це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО… Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію", - сказав Зеленський.

Українського президента також запитали що він думає про заклики піти з посади, які пролунали після перерваних переговорів у Білому домі від спікера Палати представників Майка Джонсона і сенатора Ліндсі Грема.

" Ліндсі Грем дуже хороший хлопець, дуже правильний. І щоб говорити, хто повинен бути президентом, чи йти мені з посади, я можу надати йому громадянство України. І він стане тоді громадянином нашої країни. І тоді почне вже, скажімо так, тоді його голос буде набирати ваги. І я його, як громадянина України, буду чути з точки зору, хто повинен бути президентом", - відповів Зеленський.

Джерело: https://news.sky.com/story/politics-latest-live-starmer-trump-defence-ukraine-zelenskyy-aid-war-12593360?postid=9206565#liveblog-body