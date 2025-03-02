Гарантії безпеки для України не були предметом обговорення на саміті в Лондоні - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на прес-конференції по завершенні саміту в Лондоні, що гарантії безпеки для України не були предметом обговорення на цій зустрічі, повідомляє TVN24.

"Сьогодні це не було предметом дебатів. Я зрештою застеріг би наших партнерів, як робив це й раніше на кількох зустрічах, аби не давати жодних фальшивих ілюзій і гарантій, якщо не всі впевнені, що зможуть подолати такий виклик, а це був би великий виклик", - заявив Туск журналістам TVN24.