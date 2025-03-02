Чарльз III прийняв Зеленського у Сандрингемському палаці

Король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського, який прибув у Сполучене Королівство для участі у саміті щодо безпеки України, який відбувся у Лондоні в неділю.

"Сьогодні ввечері Його Величність Король прийняв Президента України Володимира Зеленського у Сандрингемському палаці", - повідомляє Королівська родина в соцмережі Х в неділю ввечері.

Повідомлення проілюстроване спільним фото Зеленського та Чарльза III біля палацу.