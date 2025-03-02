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20:47 02.03.2025

Трюдо про можливу відправку канадських військ в Україну: Все на столі

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Трюдо про можливу відправку канадських військ в Україну: Все на столі

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключає участь канадських військ у розміщенні іноземного контингенту в Україні в рамках гарантій безпеки.

“На кожному кроці Канада шукала шляхи, якими вона може допомогти, і, як я вже казав кілька днів тому, все на столі. Ми знаємо, що канадські військові можуть зробити свій внесок. Ми не збираємося випереджати дискусії про те, як зберегти мир, якого ще немає, але Канада буде там і готова робити все необхідне, але це будуть рішення, які будуть прийняті найближчими роками канадцями і їхнім урядом”, - сказав він на пресконференції за результатами саміту щодо України у Лондоні в неділю.

Трюдо наголосив, що Канада була однією з найсильніших країн, які підтримують Україну “від самого початку, вже понад 10 років”. Зокрема, за його словами, за ці роки Канада підготувала близько 40 000 українських військовослужбовців. Також Канада інвестувала близько 20 мільярдів доларів на підтримку України, військову, економічну та іншу.

"І ми будемо продовжувати підтримувати Україну в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно, тому що Україна не просто захищає свою територію, вона захищає ті самі принципи і цінності, які лежать в основі всіх наших демократій. Тому, коли ми дивимося на те, що буде необхідно в найближчі роки, я можу запевнити вас, що Канада і канадці будуть поруч”, - додав Трюдо.

 

 

 

Теги: #контингент #канада

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