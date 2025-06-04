Інтерфакс-Україна
Події
13:45 04.06.2025

Скорочення військової присутності США в ЄС не торкнеться Польщі - глава польської спецслужби

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Скорочення військової присутності США в ЄС не торкнеться Польщі - глава польської спецслужби

США мають намір скоротити свій військовий контингент у Європі загалом, але це скорочення не торкнеться Польщі, якій буде відведена роль американського хаба на континенті, заявив виданню Rzeczpospolita глава Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Даріуш Луковський.

"Згідно з переговорами президента й уряду (Польщі - ІФ), американці повністю зберігають свої союзницькі зобов'язання перед Європою, і сьогодні не йдеться про скорочення військ у Польщі. Однак ми можемо очікувати певного скорочення в Європі. І це вже відбувається в деяких галузях, наприклад, шляхом ухвалення рішень про об'єднання регіональних командувань", - сказав глава BBN.

Він нагадав, що на території Євросоюзу наразі розміщується близько 80 тис. військовослужбовців США, більша частина з яких - у Німеччині. Американський контингент у Польщі налічує близько 10 тис. військових.

"У нас є вагомі аргументи на користь збереження американських військ. Наприклад, вигідні для американської сторони й адаптовані до сучасних американських вимог угоди про військове співробітництво, укладені під час першого терміну президента Трампа. Ще один аргумент - витрати на озброєння, які є точкою відліку для очікувань Америки щодо інших європейських союзників", - підкреслив Луковський.

Він також зазначив, що "з оперативної точки зору наша техніка має високий ступінь сумісності з американськими платформами. У нас є танки Abrams, ми купуємо Apache, HIMARS, літаки F-35, у нас є F-16 і система IBCS. Це дозволяє співпрацювати на полі бою в дружній обстановці".

"Крім того, американці дають зрозуміти, що хочуть збільшити свою присутність у нашій країні, нарощуючи можливості в галузі забезпечення безпеки своїх військових технологій. Польща може відігравати роль свого роду хаба в цьому відношенні. Якщо до цього додати енергетичне співробітництво, інвестиції в ядерну енергетику, то стане зрозуміло, що нас пов'язують серйозні інтереси, і ця присутність може бути виправданою", - резюмував глава BBN.

Теги: #контингент #європа #сша

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