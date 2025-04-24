Інтерфакс-Україна
Події
20:59 24.04.2025

Британія може відмовитися від планів відправити тисячі військових в Україну

2 хв читати
Британія може відмовитися від планів відправити тисячі військових в Україну

Велика Британія, ймовірно, відмовиться від планів відправити тисячі військових для захисту України, оскільки ризики вважаються "занадто високими", пише у четвер The Times з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

"Пом'якшення планів означає, що Британія і Європа більше не матимуть сухопутних сил, які б охороняли ключові міста, порти і атомні електростанції для забезпечення миру. Є надія, що ця зміна у військовій підтримці України може призвести до того, що Москва відійде від своїх "червоних ліній" для досягнення мирної угоди. Натомість, основна увага в рамках зобов'язань щодо забезпечення безпеки України буде зосереджена на відновленні і переозброєнні української армії, а також на забезпеченні її захисту з повітря і моря", - ідеться у статті.

За інформацією газети, британські та французькі військові інструктори будуть направлені на захід України. Це було б виконанням зобов'язання розмістити війська всередині країни, однак вони не будуть знаходитися поблизу лінії фронту, не охоронятимуть ключові об'єкти і не захищатимуть українські війська.

"Літаки захищатимуть повітряний простір України і забезпечуватимуть повітряне прикриття західних військ на землі. Туреччина відіграватиме морську роль у найбільш ймовірних планах, що розглядаються. Зброя з Великої Британії та Європи продовжуватиме надходити, тож Україна матиме сильну позицію, якщо Росія порушить умови будь-якої угоди", - зазначає видання.

Втім, питання ще остаточне не вирішено та Міноборони чітко заявляє, що Британія не буде готова відмовитися від планів направити війська в Україну в тій чи іншій якості.

"Це завжди було думкою Великої Британії. Це Франція хотіла більш м'язового підходу. Інструктори "заспокоюють" своєю присутністю, але не є силою стримування або захисту", - сказало джерело, обізнане з ситуацією в "коаліції охочих", додавши, що ризик бути втягнутим у більш широку війну в разі зриву перемир'я вважається занадто високим.

The Times пише, що операція "Інтерфлекс", місія з підготовки українських військ, завершиться у Великій Британії до кінця року. Навчання буде перенесено на полігон поблизу Львова на заході України. Однак в Україні є побоювання, що будь-які тренувальні сили будуть виведені при перших ознаках неприємностей, як це зробили британці в дні, що передували повномасштабному вторгненню.

Західні чиновники раніше заявляли, що в обговорювалась присутність в Україні військової місії, яка захищатиме ключові міста, порти і критично важливу національну інфраструктуру, чисельністю до 30 тис чоловік. Їх підтримуватимуть літаки, такі як "Тайфуни", що патрулюватимуть небо над Україною, а також обладнання для моніторингу, таке як безпілотники.

 

Теги: #контингент #коалиция

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 16.04.2025
Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

20:29 14.04.2025
Цього тижня заплановані зустрічі щодо контингенту - Зеленський

Цього тижня заплановані зустрічі щодо контингенту - Зеленський

21:34 09.04.2025
Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

20:40 01.04.2025
Зеленський анонсував у п’ятницю зустріч військових тих країн, хто буде готовий розмістити контингент

Зеленський анонсував у п’ятницю зустріч військових тих країн, хто буде готовий розмістити контингент

18:46 28.03.2025
Україна у вузькому колі проведе зустріч представників Генштабів основних країн, які готові надати контингент, – Зеленський

Україна у вузькому колі проведе зустріч представників Генштабів основних країн, які готові надати контингент, – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід

ОСТАННЄ

Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

Україна повернула з ТОТ хлопця, який підлягав під російський призов - Єрмак

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід

Україна отримала від США допомогу на $105 млрд – Зеленський

Індія може оголосити про скасування перемир'я з Пакистаном

Моніторингова місія ООН: у квітні РФ значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА