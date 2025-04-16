Інтерфакс-Україна
Події
21:17 16.04.2025

Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

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Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

Україна готує деталі того, як може функціонувати контингент партнерів, також готуються нові пакети підтримки України, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова про комунікацію і спільну роботу з нашими партнерами в Європі. Будуть нові пакети підтримки, також ми готуємо нову безпекову архітектуру, всі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Також він зазначив, що українська сторона зробить все, щоб максимально швидко виконувалися політичні рішення щодо контингенту.

 

Теги: #контингент #безпека #зеленський

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