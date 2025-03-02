США розгортають бойову групу та авіаційний батальйон на кордоні з Мексикою

США розгортають бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою, повідомив прессекретар Пентагону Шон Парнелл.

"Пентагон розгортає бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на південно-західному кордоні, прискорюючи зусилля з виконання директиви президента Дональда Трампа щодо посилення військової підтримки в забезпеченні безпеки американо-мексиканського кордону", - зазначається у пресрелізі американського оборонного відомства.

У Пентагоні анонсували, що американські підрозділи мають прибути на кордон із Мексикою «найближчими тижнями».

«Ці сили прибудуть найближчими тижнями, і їхнє розгортання підкреслює непохитну відданість міністерства працювати разом з Міністерством внутрішньої безпеки над захистом нашого південного кордону і підтримкою суверенітету, територіальної цілісності і безпеки Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа», – заявив прессекретар Пентагону.

Відомо, що кожна бригадна бойова група Stryker (SBCT) налічує приблизно 4400 військових. Авіаційний батальйон загальної підтримки (GSAB) налічує близько 650 військовослужбовців і авіацію для посилення оперативного охоплення та підтримки, йдеться у заяві.