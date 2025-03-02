В ніч з 2 на 3 березня в Лос-Анджелесі вручатимуть Оскар 2025

В ніч з 2 на 3 березня в Лос-Анджелесі пройде церемонія нагородження 97-ою премією Американської кіноакадемії. Серед номінантів — фільм "Порцелянова війна" про Харків на початку вторгнення РФ. Від представлений у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Церемонія нагородження розпочнеться о 02:00 за київським часом. Церемонія відбудеться в традиційному форматі із червоною доріжкою та телевізійною трансляцію. Проте через масштабні пожежі, які охопили передмістя Лос-Анджелеса на початку січня, церемонія буде трохи видозмінена — на знак вшанування пам’яті загиблих у ній буде відсутній традиційний розважальний музичний компонент — живі виступи номінантів на премію за Найкращу пісню. Церемонія також вшанує мужність пожежників, яким вдалося вгамувати руйнівне полум’я.

В Україні пряму трансляцію з церемонії можна подивитися на каналі "Суспільне Культура".