Штайнмаєр піддав критиці Трампа за позицію стосовно України - ЗМІ

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр піддав критиці президента США Трампа за результатами зустрічі у Білому домі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє The New York Times в суботу.

"Вчорашня сцена в Білому домі перехопила мені подих, - сказав Штайнмаєр в інтерв'ю німецькій агенції D.P.A. "Я б ніколи не повірив, що нам коли-небудь доведеться захищати Україну від Сполучених Штатів", - додав він.

Джерело: https://www.nytimes.com/live/2025/03/01/us/trump-zelensky-news