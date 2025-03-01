Президент Чехії заявив про необхідність коаліції прихильників справедливого миру в Україні, прем'єр Словаччини вважає мир через силу нереалістичним

Коаліція прихильників справедливого миру в Україні має бути створена найближчим часом, заявляє президент Чехії Петер Павел.

"Настав час починати розглядати широку коаліцію прихильників справедливого миру в Україні. "Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише підбадьорить усіх теперішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ має протистояти злу", - написав Павел в соцмережі Х в суботу.

Натомість прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словацька Республіка "не буде підтримувати Україну фінансово чи військово для продовження війни, але якщо це зроблять інші, ми будемо це поважати". Він також назвав стратегію миру через силу нереалістичною і висловив переконання, що "Україна ніколи не буде достатньо сильною, щоб вести переговори з позиції військової сили".

"У висновках саміту ЄС (четвер, 6 березня 2025 року) Словацька Республіка пропонує, серед іншого, необхідність негайного припинення вогню (незалежно від моменту досягнення остаточної мирної угоди), що відкидається президентом Зеленським та значною частиною країн-членів ЄС… Якщо на саміті не буде поваги до того, що існують інші погляди, окрім простого продовження війни, Європейська Рада може бути не в змозі узгодити висновки щодо України в четвер", - написав голова Словацького уряду.

При цьому Фіцо відзначив, що Словаччина поважає необхідність підвищення обороноздатності Європи.

Джерела:

https://x.com/prezidentpavel/status/1895934812646752643

https://www.facebook.com/robertficosk/posts/pfbid0nRfimGmRgUs4FQiTuoxynPmrbCv9Bxt3TtMbAb3jvo3LyRxdxXNRyD4SLw99uL8hl