Події

11:40 01.03.2025

Зеленський зустрівся з українською громадою у США

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Зеленський зустрівся з українською громадою у США
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у ході візиту до США зустрівся в Українському домі у Вашингтоні з українською громадою, повідомляє пресслужба глави держави в суботу.

"Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Дякую, що ви так гідно представляєте в США нашу державу й наші інтереси. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені", – наголосив президент.

Зеленський подякував за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу – не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну.

Під час зустрічі говорили, зокрема, про сприяння Україні з боку США та небайдужість американського народу впродовж усіх трьох років повномасштабного російського вторгнення, єдність із європейськими партнерами, роль української громади в підтриманні нашої держави та зусилля для повернення українських дітей, яких незаконно депортувала Росія.

Також на зустрічі був присутній екскомандир групи аеророзвідників 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Андрій Смоленський, який після важких поранень на фронті проходить лікування в США.

"Ви – герой. Надихають такі героїчні люди, як ви. Я вам вдячний за те, що ви зберегли нашу незалежну Україну. Зберегли нашу націю, народ, єдність – це дуже важливі речі", – сказав Зеленський.

Теги: #громада #сша #зеленський

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