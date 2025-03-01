Події

08:59 01.03.2025

Наслідки ворожої атаки БпЛА зафіксовані у трьох районах Київщини

1 хв читати
Наслідки ворожої атаки БпЛА зафіксовані у трьох районах Київщини

Російські безпілотники здійснили чергову масовану атаку Київської області, у трьох районах зафіксовані наслідки у вигляді пошкоджень, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області", - сказано в його телеграмі.

Зокрема, в Обухівському районі пошкоджено п’ять приватних будинків. У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

Постраждалих серед населення немає.

Калашник зазначив, що в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Всім власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

За його словами, наразі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

 

Теги: #київська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:54 01.03.2025
У Покровську через ворожі обстріли поранено двох цивільних

У Покровську через ворожі обстріли поранено двох цивільних

09:06 01.03.2025
Чотири людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Чотири людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

07:38 01.03.2025
Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

07:34 01.03.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області - ОВА

05:58 01.03.2025
Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

09:38 28.02.2025
Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Харківщині постраждали 5 мирних жителів

Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Харківщині постраждали 5 мирних жителів

21:59 27.02.2025
Одна людина постраждала в результаті атаки шахедів на Запоріжжя

Одна людина постраждала в результаті атаки шахедів на Запоріжжя

20:59 27.02.2025
Кількість постраждалих у передмісті Харкова збільшилася до двох

Кількість постраждалих у передмісті Харкова збільшилася до двох

20:46 27.02.2025
Через удар БпЛА по передмістю Харкова поранено людину

Через удар БпЛА по передмістю Харкова поранено людину

19:25 27.02.2025
Ворог 25 разів обстріляв Нікопольщину, загинув цивільний

Ворог 25 разів обстріляв Нікопольщину, загинув цивільний

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 103 із 154 ворожих БПЛА, 51 локаційно втрачений

Літак президента України летить у Лондон

У Харкові вже 7 постраждалих

Україна готова підписати угоду щодо мінералів і це буде першим кроком до гарантій безпеки—Зеленський

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Торецьку – ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони уразили за добу 11 районів зосередження окупантів

Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 103 із 154 ворожих БПЛА, 51 локаційно втрачений

Британія й Туреччина обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Літак президента України летить у Лондон

Війська РФ за добу втратили 1050 осіб та 107 од. техніки - Генштаб

1 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі ворожі ракетоносії відсутні - ВМС ЗСУ

Нова Зеландія залишається непохитною у підтримці України - прем'єр

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА