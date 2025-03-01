Наслідки ворожої атаки БпЛА зафіксовані у трьох районах Київщини

Російські безпілотники здійснили чергову масовану атаку Київської області, у трьох районах зафіксовані наслідки у вигляді пошкоджень, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області", - сказано в його телеграмі.

Зокрема, в Обухівському районі пошкоджено п’ять приватних будинків. У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

Постраждалих серед населення немає.

Калашник зазначив, що в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Всім власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

За його словами, наразі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.