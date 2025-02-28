Події

20:08 28.02.2025

Зеленський обговорив з керівниками релігійних асоціацій США злочини РФ проти українських дітей та релігійних свобод – глава ОП

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Зеленський обговорив з керівниками релігійних асоціацій США злочини РФ проти українських дітей та релігійних свобод – глава ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський у ході візиту в США провів зустріч із президентом Євангельської асоціації Біллі Гремом та організації "Сумка самаритянина" (Samaritan’s Purse) Франкліном Гремом, під час якої обговорили, в тому числі, злочини Росії проти українських дітей та релігійних свобод

"Важлива розмова Президента України з президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації "Сумка самаритянина" (Samaritan’s Purse) Франкліном Гремом. Серед обговорених питань – злочини Росії проти наших дітей та релігійних свобод.

Тисячі й тисячі українських дітей відірвані від своїх родин, домівок та країни. Вони ростуть у неволі — в Росії та на окупованих територіях, де їм нав’язують чужу історію, відбирають рідну мову та культуру", - написав він у Телеграмі.

 

Теги: #зустріч #сша #президент

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