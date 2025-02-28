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17:56 28.02.2025

Правоохоронці запобігли вчиненню теракту в Житомирі - Нацполіція

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Правоохоронці запобігли вчиненню теракту в Житомирі - Нацполіція

Правоохоронці затримали 16-річного мешканця Житомира, який збирався влаштувати вибух у центрі міста біля адмінбудівлі та «Алеї Слави Героїв» із портретами загиблих захисників України, повідомила Національна поліція України.

«Кілька днів тому у месенджері Telegram йому запропонували винагороду за виконання певних дій. Відповідно до наданих йому інструкцій, юнак придбав у крамницях міста складові елементи та необхідні речовини, після чого виготовив вибуховий пристрій. Надалі хлопець повинен був розмістити його у багатолюдному місці», - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Оперативники кримінальної поліції Житомирщини спільно зі співробітниками УСБУ затримали хлопця, який прямував до місця підриву.

«У нього в наплічнику виявили саморобний вибуховий пристрій, тож поліцейські вибухотехніки безпечно вилучили та знешкодили його. Серед складових були виявлені вражаючі елементи та мобільні телефони, за допомогою яких мав проводитися відеоконтроль та дистанційна активація вибухівки. Ймовірно, хлопець також став би жертвою підриву», - зазначається в повідомленні.

СБУ проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) КК України.

Правоохоронці просить батьків, опікунів та педагогів контролювати, чим займаються та цікавляться діти, роз’яснювати їм небезпеку «легкого» заробітку, пропонованого у мережі Інтернет.

Теги: #нацполіція #житомир

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