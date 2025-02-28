Події

17:33 28.02.2025

Екснардепа Вадим Нестеренка заочно заарештовано за незаконне одержання компенсацій за винайм житла - САП

1 хв читати
Екснардепа Вадим Нестеренка заочно заарештовано за незаконне одержання компенсацій за винайм житла - САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України на засіданні у п'ятницю обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату VIII скликання (2014-19), підозрюваному в незаконному одержанні компенсацій за винайм житла, він з жовтня 2024 року перебуває в міжнародному розшуку.

"У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014–2018 рр. нардеп отримав компенсації за оренду житла та проживання в готельному номері за рахунок бюджетних коштів. При цьому з’ясувалося, що з 2007 року у приватній власності депутата перебувала квартира в м. Києві, що позбавляло його прав на такі компенсації. Про наявність цієї нерухомості у власності він не повідомив відповідні підрозділи Верховної Ради України. Як наслідок, було завдано збитків на суму понад 700 тис. грн", - повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У САП не називають імені нардепа.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з власних джерел у правоохоронних органах, йжетьчся про екснардепа фракції "БПП Солідарність" Вадима Нестеренка, який раніше був також заступником голови Днепропетровської обларади та Дніпропетровської облдержадміністрації.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - заявили у САП.

Теги: #запобіжний_захід #сап #вадим_нестеренко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 26.02.2025
САП домоглася відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА

САП домоглася відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА

19:24 24.02.2025
САП направила до суду справу про заволодіння зерном Миронівського інституту пшениці на 23 млн грн

САП направила до суду справу про заволодіння зерном Миронівського інституту пшениці на 23 млн грн

15:12 19.02.2025
НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів на системі для ЗСУ "Дзвін"

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів на системі для ЗСУ "Дзвін"

11:40 06.02.2025
Антикорупційні органи проводять операцію з викриття злочинної організації в Київраді

Антикорупційні органи проводять операцію з викриття злочинної організації в Київраді

17:41 05.02.2025
У голови селищної ради на Рівненщині виявлено необґрунтовані активи на 5,8 млн грн

У голови селищної ради на Рівненщині виявлено необґрунтовані активи на 5,8 млн грн

19:30 22.01.2025
Колишнього командира 155 ОМБР ім. Анни Київської Рюмшина взято під варту

Колишнього командира 155 ОМБР ім. Анни Київської Рюмшина взято під варту

17:50 13.01.2025
Апеляційна палата ВАКС встановила заставу у 80 млн грн як альтернативу арешту ексзаступнику голови Вищого госпсуду

Апеляційна палата ВАКС встановила заставу у 80 млн грн як альтернативу арешту ексзаступнику голови Вищого госпсуду

11:22 31.12.2024
Суд відправив під варту голову Апеляційного госпсуду Львівської області, альтернатива - застава в 30,2 млн грн

Суд відправив під варту голову Апеляційного госпсуду Львівської області, альтернатива - застава в 30,2 млн грн

18:09 30.12.2024
Командира 211 понтонно-мостової бригади заарештували з можливістю внесення 12 млн грн застави - прокуратура

Командира 211 понтонно-мостової бригади заарештували з можливістю внесення 12 млн грн застави - прокуратура

20:26 23.12.2024
ВАКС узяв під варту колишнього голову господарського суду, обвинуваченого у вимаганні $1 млн хабара

ВАКС узяв під варту колишнього голову господарського суду, обвинуваченого у вимаганні $1 млн хабара

ВАЖЛИВЕ

Застосовано аварійні відключення е/е в низці областей для промспоживачів – "Укренерго"

"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії у Києві та низці областей

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

ОСТАННЄ

На Майдані простилися з американським морським піхотинцем, який загинув під Авдіївкою

Сибіга відреагував на інцидент з родиною українців у Празі

Зеленський зустрівся з сенаторами США перед поїздкою до Білого дому

Правоохоронці запобігли вчиненню теракту в Житомирі - Нацполіція

Мінкультури підтвердило "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт" та 14 музеям і заповідникам статус критично важливих

Застосовано аварійні відключення е/е в низці областей для промспоживачів – "Укренерго"

Генсек НАТО візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер

"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії у Києві та низці областей

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ФСБ у Брянській області

Столичний театр імені Франка провів допрем’єрний показ вистави "Макбет" режисера Уривського

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА