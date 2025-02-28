Екснардепа Вадим Нестеренка заочно заарештовано за незаконне одержання компенсацій за винайм житла - САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України на засіданні у п'ятницю обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату VIII скликання (2014-19), підозрюваному в незаконному одержанні компенсацій за винайм житла, він з жовтня 2024 року перебуває в міжнародному розшуку.

"У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014–2018 рр. нардеп отримав компенсації за оренду житла та проживання в готельному номері за рахунок бюджетних коштів. При цьому з’ясувалося, що з 2007 року у приватній власності депутата перебувала квартира в м. Києві, що позбавляло його прав на такі компенсації. Про наявність цієї нерухомості у власності він не повідомив відповідні підрозділи Верховної Ради України. Як наслідок, було завдано збитків на суму понад 700 тис. грн", - повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У САП не називають імені нардепа.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з власних джерел у правоохоронних органах, йжетьчся про екснардепа фракції "БПП Солідарність" Вадима Нестеренка, який раніше був також заступником голови Днепропетровської обларади та Дніпропетровської облдержадміністрації.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - заявили у САП.