Кабмін вніс ряд змін до порядку бронювання і порядку визначення критичності підприємств

Кабінет міністрів України вніс ряд змін до порядку бронювання військовозобов’язаних і порядку визначення критичності підприємств.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни стосовно: врахування у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року; незастосування до державних органів вимоги щодо 72-годинної перевірки відомостей про працівника під час його бронювання; зменшення до 5 днів строку для анулювання відстрочки працівників підприємств, установ, організацій; запровадження місячного періоду для критерію щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати працівників під час визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки.

Пенсійний фонд та Міністерство цифрової трансформації зобов'язані протягом місяця забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг щодо відповідності умовам стосовно розміру нарахованої заробітної плати військовозобов’язаних працівників за визначений період.