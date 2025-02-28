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15:36 28.02.2025

"Укренерго" за підтримки Данії запустило застосунок про енергопостачання в кожному регіоні в реальному часі

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"Укренерго" за підтримки Данії запустило застосунок про енергопостачання в кожному регіоні в реальному часі

НЕК "Укренерго" за фінансової підтримки уряду Данії запустила новий мобільний застосунок, який показує ситуацію з електропостачанням у будь-якій області України в режимі реального часу.

"Наші партнери допомогли створити та впровадити зручний інструмент, завдяки якому кожен українець зможе завжди бути в курсі, чи є потреба в ощадливому споживанні е/е, чи застосовуються зараз погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні", – зазначила компанія в Телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами члена правління "Укренерго" Віталія Зайченка, компанія хоче, аби громадяни отримували результати роботи енергетиків безпосередньо з її диспетчерського центру.

"Для людей це зручно з точки зору розуміння поточної ситуації в енергосистемі, а для нас це найоперативніший спосіб комунікації безпосередньо зі споживачем. Це важливо, якщо є потреба закликати жителів певного регіону або країни загалом вимкнути потужні електроприлади для допомоги енергосистемі", – сказав він, наголосивши, що відповідальніcть за відключення електроенергії лежить на Російській Федерації, дії якої призводять до таких наслідків.

Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор акцентував, що його країна має будь-яким можливим способом допомогти стабілізувати енергосистему України, яка постійно зазнає атак з боку РФ, і одним з нових інструментів став застосунок для оповіщення.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, для того, щоб втримати енергосистему в умовах нещадних ворожих атак, потрібна консолідація усього суспільства.

"Дякуємо данським партнерам за співпрацю у розробці застосунка, який дозволяє нам поінформувати громадян про стан енергосистеми, а також про те, як вони можуть зробити свій внесок у загальну справу, відповідно змінивши свій розпорядок дня", – зазначив Колісник.

Наразі мобільний застосунок "Укренерго" вже доступний у Play Market та на інших цифрових платформах. В майбутньому його функціонал буде розширений. Скачати новий застосунок можна за посиланнями: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.android.ukrenergo&pli=1

Теги: #електропостачання #укренерго #мобільний_застосунок

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