Події

15:03 28.02.2025

Кабель зв'язку між Швецією та Латвією відновив роботу

1 хв читати

Інженери ДАТ "Латвійський державний центр радіо і телебачення" (ЛДЦРТ) і екіпаж судна з ремонту морського оптоволоконного кабелю в п'ятницю завершили його підключення, повідомляє латвійський портал LSM.lv.

Кабель зв'язку між Швецією і Латвією було пошкоджено 26 січня в Балтійському морі на ділянці між Вентспілсом і о. Готланд. За підсумками робіт експлуатацію кабелю, його з'єднань і обладнання у Вентспілсі та на Готланді було перевірено, і наразі послугу для клієнтів ЛГЦРТ повністю відновлено.

Між пошкодженими ділянками прокладено нову ділянку кабелю довжиною кілька сотень метрів, з'єднану муфтами. Роботи зі з'єднання тривали понад 30 годин, їх планується повністю завершити до кінця дня в п'ятницю.

Як повідомлялося, після НП, що сталася у шведських економічних водах приблизно за 130 км від узбережжя Латвії, у Швеції затримали вантажне судно Vezhen, яке підозрювали в пошкодженні кабелю. На початку лютого прокуратура Швеції заявила, що не знайшла доказів його навмисного пошкодження.

Теги: #латвія #кабель #швеція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 26.02.2025
Швеція відправить дві газові турбіни великої потужності в Україну

Швеція відправить дві газові турбіни великої потужності в Україну

20:38 25.02.2025
Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

19:30 25.02.2025
Президент Латвії заявив про плани збільшення видатків на оборону до 5% ВВП

Президент Латвії заявив про плани збільшення видатків на оборону до 5% ВВП

10:35 24.02.2025
Швеція оголосила про передачу Україні своєї системи ППО Tridon

Швеція оголосила про передачу Україні своєї системи ППО Tridon

16:07 22.02.2025
Сибіга обговорив із очільницею МЗС Латвії координацію кроків в міжнародних організаціях

Сибіга обговорив із очільницею МЗС Латвії координацію кроків в міжнародних організаціях

19:23 21.02.2025
Зеленський проінформував прем'єра Швеції про свою зустріч із Келлогом

Зеленський проінформував прем'єра Швеції про свою зустріч із Келлогом

11:33 21.02.2025
Новий розрив підводного кабелю стався в Балтійському морі

Новий розрив підводного кабелю стався в Балтійському морі

14:34 20.02.2025
Президент Латвії не виключає відправки військ до України за низки умов

Президент Латвії не виключає відправки військ до України за низки умов

18:46 17.02.2025
Представники Шведського Червоного Хреста ознайомились з реалізацією спільного з УЧХ проєкта на Сумщині

Представники Шведського Червоного Хреста ознайомились з реалізацією спільного з УЧХ проєкта на Сумщині

12:12 17.02.2025
У Швеції не виключають відправку миротворців в Україну

У Швеції не виключають відправку миротворців в Україну

ВАЖЛИВЕ

Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

Стармер 2 березня проведе в Лондоні зустріч європейських лідерів і Зеленського, щоб обговорити гарантії Україні

Аварійні відключення електроенергії скасовано в усіх областях

Можливість для виїзду за кордон для митців та медійників відновиться одразу після унормування надання листів сприяння - Мінкультури

ОСТАННЄ

Повідомлено про підозру двом інспекторам Сумської митниці: за їх сприяння підприємство ухилилось від платежу на 19,5 млн грн

Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції Богатих і заступника міністра соцполітики Кошеленка

Молдова отримає від Німеччини EUR33 млн на субсидування енерготарифів для населення

Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

Петиція до Кабміну про санкції проти Іванющенка і Аврамова набрала 25 тис. голосів

Хакери "ВО Team" знищили дані та сервери московського інтернет- провайдера, який обслуговував нафтопромислову галузь РФ

СБУ заочно повідомила про підозру комбригу РФ, який наказав атакувати українських бійців на Донеччині хімічною зброєю

Стефанчук: Не завжди треба виділяти гарантії безпеки, вони можуть бути приховані в тексті угоди

Перший день весни в Україні - з мокрим снігом та дощем, вночі морозно, на крайньому сході до -14°

На Одещині затримано організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА