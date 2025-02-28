Кабель зв'язку між Швецією та Латвією відновив роботу

Інженери ДАТ "Латвійський державний центр радіо і телебачення" (ЛДЦРТ) і екіпаж судна з ремонту морського оптоволоконного кабелю в п'ятницю завершили його підключення, повідомляє латвійський портал LSM.lv.

Кабель зв'язку між Швецією і Латвією було пошкоджено 26 січня в Балтійському морі на ділянці між Вентспілсом і о. Готланд. За підсумками робіт експлуатацію кабелю, його з'єднань і обладнання у Вентспілсі та на Готланді було перевірено, і наразі послугу для клієнтів ЛГЦРТ повністю відновлено.

Між пошкодженими ділянками прокладено нову ділянку кабелю довжиною кілька сотень метрів, з'єднану муфтами. Роботи зі з'єднання тривали понад 30 годин, їх планується повністю завершити до кінця дня в п'ятницю.

Як повідомлялося, після НП, що сталася у шведських економічних водах приблизно за 130 км від узбережжя Латвії, у Швеції затримали вантажне судно Vezhen, яке підозрювали в пошкодженні кабелю. На початку лютого прокуратура Швеції заявила, що не знайшла доказів його навмисного пошкодження.