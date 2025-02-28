Молдова отримає від Німеччини EUR33 млн на субсидування енерготарифів для населення

Німеччина надасть Молдові грант у розмірі EUR33 млн, який буде використано для фінансування Фонду зниження енергетичної вразливості для прямої підтримки населення для подолання наслідків енергокризи, повідомила посол Німеччини в Кишиневі Маргрет Юббер.

"Своїм внеском ми хочемо забезпечити доступну енергію для вразливих сімей і домогосподарств, надіславши чіткий сигнал про довгострокову підтримку Німеччиною народу Молдови, - сказала Юббер, яку цитує держагентство "Молдпрес".

Вона нагадала, що в зимовий сезон 2022-2023 рр.. Німеччина вже надавала Молдові грант на субсидування тарифів на енергоресурси.

Грант на 2025 рік надано у відповідь на пряме прохання прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про підтримку до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Новий грант Німеччини доповнює пакет підтримки, нещодавно оголошений Євросоюзом, зазначається в публікації держагентства.

Прем'єр-міністр Молдови Речан 4 лютого повідомив, що влада країни використає на субсидування тарифів на е/е EUR186 млн із пакета допомоги ЄС на EUR250 млн у межах узгодженої дворічної стратегії енергетичної незалежності республіки.

Наприкінці січня ЄС виділив EUR30 млн євро екстреної допомоги для подолання енергетичної кризи у зв'язку з припиненням поставок російського газу. Зокрема EUR20 млн було спрямовано на закупівлю газу для Придністров'я, EUR10 млн - на купівлю електроенергії для правобережжя республіки.

З 10 січня в Молдові в 1,7 раза зросли тарифи на електроенергію. Зростання пов'язане з припиненням поставок електроенергії від розташованої в Придністров'ї МолдГРЕС через зупинку поставок російського газу в регіон.