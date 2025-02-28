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14:29 28.02.2025

Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

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Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

В районі н.п. Новеньке на Сумщині біля кордону з РФ 25 лютого ворог штурмував ділянку, перетнув державний кордон України, був відкинутий на територію рф, надалі росіяни продовжують спроби штурмових дій, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо ситуації в районі населеного пункту Новеньке в Сумській області, поблизу кордону з росією. 25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень, перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію рф. Надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами", - сказав речник.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом української логістики.

"Бойові дії в цьому районі тривають", - додав Лиховій.

Теги: #новеньке #генштаб #сумщина #штурм

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