Петиція до Кабміну про санкції проти Іванющенка і Аврамова набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом винести на розгляд Ради національної безпеки оборони (РНБО) пропозиції про застосування персональних санкцій щодо колишнього народного депутата від "Партії регіонів", соратника експрезидента Віктора Януковича Юрія Іванющенка і його бізнес-партнера Івана Аврамова набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 13 лютого і станом на 28 лютого набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Прошу розглянути петицію про винесення на розгляд РНБО пропозиції про застосування персональних санкцій до Іванющенка Юрія Володимировича, 21.02.1959 року (колишній народний депутат України від "Партії регіонів", який після Революції Гідності втік з України та розшукується за підозрою у вчиненні злочинів) та до Аврамова Івана Івановича, 02.09.1965 року (бізнес-партнер Іванющенка Ю.В та Віктора Янукович)", - йдеться в тексті петиції.

Відзначається, що в ході опрацювання необхідності застосування санкцій, потрібно перевірити причетність Іванющенка та Аврамова до фінансування російської військової агресії.