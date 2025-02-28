Хакери "ВО Team" знищили дані та сервери московського інтернет- провайдера, який обслуговував нафтопромислову галузь РФ

Хакерська група "ВО Team" знищила дані та сервери московського інтернет- провайдера, який обслуговував нафтопромислову галузь РФ, повідомили хакери на своєму телеграм-каналі.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела в ГУР, внаслідок успішної атаки на московського провайдера CWN (ВАТ "Пронет") знищено його серверну інфраструктуру та дані. Цей провайдер обслуговував, зокрема, нафтопромислові компанії країни-агресора: виробника нафтового обладнання - АТ "Очерський машинобудівний завод", а також науково-технічний центр в нафто-газовій галузі АТ "ВНІІОНГ".

Крім цього, 16 лютого хакерська група атакувала провайдера “Мегасєті”, який обслуговує місто Владімір. Через атаку робота провайдера зупинена, а відновлення послуг може зайняти до двох тижнів.

«В результаті цих атак знищено інфраструктура провайдера, а також призупинено надання послуг зв'язку. Кібероперації проти росії тривають! Слава Україні!», - зазначив співрозмовник.