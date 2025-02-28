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13:53 28.02.2025

СБУ заочно повідомила про підозру комбригу РФ, який наказав атакувати українських бійців на Донеччині хімічною зброєю

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СБУ заочно повідомила про підозру комбригу РФ, який наказав атакувати українських бійців на Донеччині хімічною зброєю

Служба безпеки України задокументувала воєнні злочини ще одного російського військового, який причетний до масового застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України.

"Цього разу йдеться про полковника Романа Шкробу – командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу країни-агресора", - повідомляє СБУ в Телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними контррозвідки та слідства СБУ, 20 грудня 2023 року фігурант віддав наказ підлеглим на застосування газових гранат К-51 та РГ-Во проти українських захисників на Донеччині.

"За допомогою хімзброї ворог намагався прорвати оборону українських військ під час безперервних боїв у районі селища Спірне. Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема сльозогінним газом, рашисти сподівалися змусити українських воїнів покинути оборонні укриття під час наступу штурмових груп окупантів", - зазначається в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шкробі про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати рашиста за злочини проти нашої держави.

СБУ нагадаємо, у грудні 2024 року СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Ігорю Кіріллову – начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ.

Теги: #командир #сбу #підозра

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