Перший день весни в Україні - з мокрим снігом та дощем, вночі морозно, на крайньому сході до -14°

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Весну Україна зустріне зі снігом - 1 березня на більшій частині країни, крім сходу та південного-сходу, невеликий мокрий сніг та дощ, на півночі та сході на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі на Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму 5-10° морозу, на крайньому сході країни до 14° морозу, на решті території від 2° тепла до 3° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях 5-9° тепла.

У Києві 1 березня невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського в Києві 1 березня найвища температура вдень була 12,4° в 2017р., найнижча вночі -18,5° в 1985р.

У неділю, 2 березня, у східних областях України без істотних опадів. Температура вночі 6-11°, на Луганщині до 16° морозу, вдень близько 0°. На решті території невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, лише на північному заході та південному сході вдень переважно без опадів.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. На дорогах північних, центральних, східних областей та Карпат подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

У Києві 2 березня вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.