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11:28 28.02.2025

Лісовий: Сьогоднішня система держзамовлення не задовольняє ні уряд, ні міністерство, ні промисловість, ні соцсферу

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Лісовий: Сьогоднішня система держзамовлення не задовольняє ні уряд, ні міністерство, ні промисловість, ні соцсферу

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що сьогоднішня система державного замовлення не задовольняє ні уряд, ні міністерство, ні галузі промисловості, ні соціальну сферу.

"Ми сьогодні маємо систему державного замовлення, яка не задовольняє ні нас як міністерство освіти, ні уряд, ні галузі промисловості, ні соціальну сферу. Ми сьогодні маємо загальне поняття державного замовлення, яким користуються як на конкурсній основі, так і різні пільгові категорії за залишковим принципом", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Він зазначив, що міністерство уже підготувало зміни до закону, які найближчим часом будуть внесені до парламенту.

"Цей закон передбачає кілька нових сутностей. Одна із них – це принципово інший підхід до державного замовлення, при чому не для певних категорій університетів, а для всіх університетів в цілому. Державне замовлення має бути державним замовленням на тих фахівців, потребу в яких держава чітко прогнозує, прораховує і готова оплатити їх навчання", - додав він.

Зокрема, закон передбачатиме контрактування студента, який хоче піти на навчання за державним замовленням, при досягненні ним 18-річного віку. Тобто після другого курсу студент зможе законтрактуватися і отримати підвищену стипендію, але матиме зобов'язання відпрацювати два роки в галузі.

Теги: #лісовий #освіта #держзамовлення

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