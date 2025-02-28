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10:38 28.02.2025

Делегації США і РФ на зустрічі у Стамбулі обговорили діяльність своїх посольств – Держдеп

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Американська і російська делегації на зустрічі у Стамбулі (Туреччина) в четвер, 27 лютого, обговорили діяльність своїх посольств, повідомив Державний департамент США.

Як повідомляється, зустріч відбулася після домовленості між держсекретарем США Рубіо та міністром закордонних справ РФ Лавровим про початок переговорів з питань, що впливають на діяльність дипломатичних місій. Делегацію США очолювала заступник помічника держсекретаря у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську делегацію - директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ, посол Олександр Дарчієв.

"Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу Посольства США в Москві. У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах", - йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

Заступник помічника держсекретаря Коултер та посол Дарчієв домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом, дата, місце та склад учасників якої будуть визначені додатково.

Як повідомлялось, 18 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов перший раунд переговорів офіційних осіб США та Росії, присвяченій, згідно з версією США, "відновленню двосторонніх відносин", згідно з російською версією, – "інтенсифікації контактів з міжнародної проблематики та двосторонньому порядку денному".

Теги: #сша #стамбул #делегація #рф

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