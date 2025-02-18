10:55 18.02.2025
Переговори делегацій США і РФ розпочалися в Ер-Ріяді
У вівторок в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія ) розпочалися переговори офіційних осіб США та Росії.
Як повідомляють світові ЗМІ, до делегації США входять держсекретар Марко Рубіо, помічник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець американського лідера з Близького Сходу Стівен Віткофф.
Російську сторону представляють міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник глави держави Юрій Ушаков і глава РФПІ Кирило Дмитрієв.
Як раніше повідомляли ЗМІ, головною темою переговорів має стати завершення війни РФ в Україні.