Інтерфакс-Україна
Події
10:55 18.02.2025

Переговори делегацій США і РФ розпочалися в Ер-Ріяді

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У вівторок в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія ) розпочалися переговори офіційних осіб США та Росії.

Як повідомляють світові ЗМІ, до делегації США входять держсекретар Марко Рубіо, помічник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець американського лідера з Близького Сходу Стівен Віткофф.

Російську сторону представляють міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник глави держави Юрій Ушаков і глава РФПІ Кирило Дмитрієв.

Як раніше повідомляли ЗМІ, головною темою переговорів має стати завершення війни РФ в Україні.

Теги: #сша #переговори #саудівська_аравія #рф

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