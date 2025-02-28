Можливість для виїзду за кордон для митців та медійників відновиться одразу після унормування надання листів сприяння - Мінкультури

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявляє, що можливість для виїзду за кордон для військовозобов'язаних митців та медійників відновиться одразу після нормативного врегулювання надання листів сприяння.

"Рішення є тимчасовим та діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії. Міністерство вживає всіх заходів, аби рішення було прийнято у найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні Мінкультури після резонансу, який спричинила попередня заява відомства.

Відзначається, що пропозиції міністерства полягають у тому, щоб включити до постанови "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" перелік документів, на основі яких Мінкультури матиме підстави надавати листа-сприяння чоловікам призовного віку, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

"МКСК очікує, що відновлення можливостей для виїзду за кордон для митців та медійників призовного віку відбудеться одразу після того, як будуть прийняті погоджені зміни до постанови уряду. Вони передбачатимуть надання пакету підтвердних документів, зокрема, про цілі та умови поїздки, а також інші деталі", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні цього питання, щоб митці та медійники могли знову брати участь в міжнародних заходах на підтримку України та доносити правду про події в країні.

Серед іншого, у відомстві повідомили, що надають сприяння розслідуванню фактів можливого порушення законодавства чоловіками, які не повернулися в Україну за листами сприяння від Мінкультури.

Крім того, міністерство заявило, що поширений в окремих медіа коментар радника міністра Дмитра Золотухіна не є офіційною позицією та містить персональні інтерпретації.

Днем раніше Мінкультури заявило, що з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Держприкордослужби щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон, а радник міністра культури повідомив, що за 2024 рік з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння Мінкультури. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах підтвердили дані радника.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин з посиланням на Інститут масової інформації" заявив, що в 2024 році лише 9 представників медіа, які виїхали з країни законним шляхом, не повернулися в Україну.

В свою чергу, в ІМІ закликає Мінкультури до публічного обговорення зміні правил перетинання держкордону для медійників.

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.