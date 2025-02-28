Події

09:33 28.02.2025

На війні загинув старший син письменниці Світлани Поваляєвої Василь Ратушний

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Син української письменниці Світлани Поваляєвої, брат відомого активіста Романа Ратушного Василь Ратушний загинув 27 лютого на бойовому виїзді.

«27.02.2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот бпла Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя», - написала Поваляєва на своїй сторінці у фейсбуці.

Молодший брат Василя Ратушного Роман, відомий боротьбою за збереження київського урочища Протасів Яр, загинув у червні 2022 року в Ізюмському районі Харківської області, потрапивши у ворожу засідку.

Теги: #війна #загибель #ратушний_василь

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