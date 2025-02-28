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09:20 28.02.2025

ПС ЗСУ: вночі збито 107 ворожих БпЛА, 97 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

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ПС ЗСУ: вночі збито 107 ворожих БпЛА, 97 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 107 ворожих БпЛА з 208, що атакували територію України, 97 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) Збройних сил України.

"У ніч на 28 лютого 2025 року (із 19.00 27 лютого) противник атакував 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм у п'ятницю.

Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 107 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 97 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили

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