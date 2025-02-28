28 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1101 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1101 RUSSIAN AGRESSION

28 лютого в Україні відзначають День працівників патрульно-постової служби, День штурмана авіації.

Ще сьогодні Всесвітній день кравців, Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми, День зубної феї, Міжнародний день протидії булінгу, Всесвітній день рідкісних захворювань.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного сповідника Василія, посника Прокопового.

День працівників патрульно-постової служби

15 років тому, в 2010 році, цей День заснований і відтоді святкується щорічно. Підрозділ патрульно-постової служби був створений 2006 року. Він забезпечує правопорядок і безпеку в громадських місцях, розкриття і попередження злочинів, дотримання правил громадського порядку.

День штурманської служби авіації збройних сил України

Свято було затверджене 2008 року за ініціативи тодішнього міністра оборони. Штурман —дуже відповідальна та непроста робота, яка потребує певних здібностей до обчислювання. Головні завдання штурманської служби полягають у контролі технічного стану пристроїв, перевірці навігаційного обладнання, контролю повітря, створення курсу за технічними засобами або картами.

Всесвітній день кравців

Приурочений до дня народження Вільяма Гоу, який був видатним творцем швейної машинки. Ще від давніх часів вбрання використовувалося людьми для забезпечення захисту тіла від сонця, холоду, укусів дрібних тварин і комах. Перші кравці обирали для своєї роботи листя рослин і шкіру тварин. Ця професія вважається однією з найдавніших в історії людства.

Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми

Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми, що відзначається щорічно в останній день лютого, є нагадуванням про широкорозповсюджений вплив повторюваних травм на робочому місці. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про повторні травми, також відомі як розлади опорно-рухового апарату.

День зубної феї

День зубної феї - цей день вшановує чарівну традицію зубної феї, улюбленого персонажу в багатьох культурах, яка винагороджує дітей за втрачені зуби.

Міжнародний день протидії булінгу

Міжнародний день протидії булінгу - це піврічна подія, присвячена підвищенню обізнаності про поширену проблему булінгу та сприянню зусиллям, спрямованим на його запобігання. Цей день, що відзначається двічі на рік, слугує маяком надії для тих, хто постраждав від булінгу, і закликом до дій для громад по всьому світу.

Всесвітній день рідкісних захворювань

Щороку останній зимовий день у календарі позначений як Всесвітній день рідкісних захворювань.

Подія проводиться під координацією Європейської організації з рідкісних захворювань — EURORDIS. Недуги, які вражають невелику кількість людей порівняно із загальною кількістю населення, називають рідкісними. В Європі хворобу вважають рідкісною, якщо вона вражає одну людину з двох тисяч. Рідкісні захворювання — це серйозні, часто хронічні недуги, що прогресують, багато з них досі залишаються недостатньо вивченими. Пацієнти з рідкісними захворюваннями мають багато проблем - від визначення точного діагнозу до можливості отримувати адекватну медичну допомогу.

Цього дня народилися:

350 років від дня народження Ґійома Деліля (1675-1726), французького географа, картографа;

195 років від дня народження Григорія Миколайовича Ґе (1830-1911), українського історика-краєзнавця, прозаїка, публіциста, драматурга, громадсько-культурного діяча, брата художника М. Ґе і письменника І. Ґе;

130 років від дня народження Михайла Федоровича Матчака (1895-1958), українського публіциста, видавця, військового та громадсько-політичного діяча;

105 років від дня народження Григорія Кириловича Смагла (1920-1995), українського культурного діяча, організатора бібліотечної справи на Вінниччині;

90 років від дня народження Всеволода Вікторовича Васильєва (1935-2021), українського вченого у галузі електроніки та моделювання.

Ще цього дня:

1922 - Велика Британія в односторонньому порядку припинила свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність. Єгипетський султан прийняв титул короля під іменем Фуад I;

1925 - АТ "Радіопередача" почало випускати спеціальну газету "Новини радіо";

1933 - Після провокаційного підпалу Рейхстагу, що відбувся у Берліні 27 лютого, президент Німеччини Гінденбург підписав указ "Про захист республіки", яким скасовувались усі основні громадянські свободи. На знак протесту проти нацизму країну залишив драматург Бертольд Брехт;

1935 - У дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовлено перший зразок нейлону;

1955 - Відбулося урочисте відкриття залізниці Ханой—Пекін—Москва—Берлін;

1971 - У Ліхтенштейні підтверджено законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;

1984 - Майкл Джексон виграв майже всі нагороди "Греммі" - вісім, чим установив своєрідний досі неперевершений рекорд;

1986 - У центрі Стокгольма двома пострілами вбито прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного в усьому світі політичного діяча, голову міжнародної неурядової організації "Незалежна комісія з питань роззброєнь". Убивця з місця злочину зумів утекти, його так і не знайшли;

1988 - У Сумгаїті (Азербайджан) вчинено погром вірменського населення;

2000 - Ірак та Сирія поновили дипломатичні стосунки, перервані у 1980 році, коли Сирія прийняла бік Ірану в ірано-іракській війні;

2013 - Бенедикт XVI, 265-ий Папа Римський, зрікся престолу;

2015 - Макарій (Малетич), обраний місцеблюстителем предстоятельської кафедри УАПЦ (до того — митрополит Львівський, керуючий Рівненською, Волинською та Таврійською єпархіями);

2022 - Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу;

2024 - Рада Європейського Союзу схвалила інструмент Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024—2027 роки.

Церковне свято:

День пам’яті преподобного Василія Посника (Сповідника).

Він був ченцем, який постраждав за часів імператора Лева Ісавра в VIII столітті. Тоді почалося сильне гоніння шанувальників ікон. Василій і його друг Прокіп Декаполіт зазнали чимало страждань. Їх разом кинули до в'язниці, де вони перебували до смерті імператора. Після визволення продовжили свій чернечий подвиг. Помер Василій у глибокій старості 750 року.

Іменини: Арсеній, Василь, Микола, Кіра, Марина.