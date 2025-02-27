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18:47 27.02.2025

МЗС про схвалену резолюцію Радбезу ООН: Не містить якихось вимог до України

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МЗС про схвалену резолюцію Радбезу ООН: Не містить якихось вимог до України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував ухвалену Радою безпеки ООН американську резолюцію, яка закликає до миру між Росією та Україною.

«Що стосується резолюції Радбезу ООН - дійсно, це рішення, на відміну від рішення Генасамблеї, є обовʼязковим до виконання. Але якщо ви подивитесь на текст рішення, яке було ухвалене, текст цієї резолюції, він не забов’язує ні до чого. Тому наслідків прямих якихось або вимог щось виконати для України внаслідок цього рішення не було», - сказав він на брифінгу в Києві.

Речник додав, що рішення Радбезу ООН «не містить якихось зобов'язуючих елементів, тому ми не бачимо від нього ніяких додаткових загроз».

Теги: #мзс_україни #радбез_оон

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