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17:50 27.02.2025

В МЗС про візит української делегації у США: обговорюватимуть подальшу підтримку і наступні кроки, що продовжуватимуть рамкову угоду між країнами

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В МЗС про візит української делегації у США: обговорюватимуть подальшу підтримку і наступні кроки, що продовжуватимуть рамкову угоду між країнами

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий закликав не сприймати анонсовану до підписання фіналізовану редакцію рамкової угоди про рідкісноземельні копалини як фінальний документ.

"В результаті роботи переговорних команд вдалося доопрацювати текст, він, на нашу думку, став значно кращим. Для нас дуже важливо, що в тексті немає згадок про борг, ні 500 млрд долл, ні інші борги. На нашу думку, коли Конгрес виділяв допомогу для України, вона виділялася не як борг", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

Речник також додав, що з тексту угоди про мінерали вдалося прибрати пункт про відшкодування майбутньої допомоги у розмірі 2 долари за 1, також передбачається спільний інвестиційний фонд.

"Ця угода має сприйматися як рамкова, і як перший крок до початку процесу. Закликаю, не сприймати її як фінальний документ", - наголосив речник.

Відповідаючи на запитання, що ще може обговорюватися в рамках візиту президента Володимира Зеленського з делегацією в США 28 лютого, у МЗС сказали, що вірогідно мова йтиме про подальшу підтримку.

"Думаю, що будуть обговорювати подальшу підтримку і те, які наступні кроки і документи будуть продовжувати рамкову угоду між країнами. Цей текст сторони погодили, а що буде далі - про створення фонду, безпекові домовленості і тд, будуть йти за цією рамковою угодою. Думаю, що саме на цьому зконцентрується завтра делегація", - розповів Тихий.

Кабінет міністрів уповноважив віцепрем’єрку та міністерку економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу на підписання двосторонньої угоди про зі США.

"Це означає, що хтось з них двох буде підписувати. Завтра побачимо. Я думаю, це ще буде узгоджуватися в ході візиту", - сказав Тихий.

Теги: #мзс_україни #візит #делегація #сша

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